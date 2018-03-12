Фигуранты "кокаинового дела" думали, что везут кофе, заявили адвокаты

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву думали, что в коробках не наркотики, а кофе, заявили их адвокаты в Мосгорсуде.
"Мой подзащитный не знал, что в коробках находятся какие-либо наркотики. У него не могло быть и мысли, что на территории МИД могут быть какие-либо наркотики, это же просто немыслимо", — сказал адвокат Андрей Шилаев.
По его словам, подзащитного "ввел в заблуждение давний знакомый Ковальчук" (предполагаемый организатор контрабанды наркотиков. — Прим. ред.). Как заявил адвокат, Ковальчук предложил подзащитному забрать кофе из Аргентины и заработать на перепродаже. Однако, когда тот пришел за предполагаемым товаром на базу МИД, его задержали.
"Я не наркоман — у меня есть экспертизы. Я всегда был против наркотиков", — заявил судье один из обвиняемых Владимир Калмыков.
Как отметил адвокат, Калмыков — член партии "Единая Россия" и бывший подводник. Этими фактами защитник аргументировал необходимость перевести его подзащитного из СИЗО под домашний арест.
Сами фигуранты дела считают случившееся провокацией.
"Как утверждает в своей жалобе адвокат, сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия для возникновения у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют", — огласила материалы дела судья.
"Кокаиновое дело"
Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.
Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России. Калмыкову, Худжамову и Али Абянову предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.
Ковальчука задержали в Германии. Он считает случившееся провокацией и утверждает, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк и бытовые вещи.