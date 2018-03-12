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Происшествия

Фигуранты "кокаинового дела" думали, что везут кофе, заявили адвокаты

Сюжет:
Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (48)
15:3412.03.2018
(обновлено: 16:46 12.03.2018)
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© Фото : страница Gendarmería Nacional в TwitterЗадержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина. Архивное фотоЗадержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина. Архивное фото
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву думали, что в коробках не наркотики, а кофе, заявили их адвокаты в Мосгорсуде. 

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Захарова не считает, что скандал с кокаином нанес МИД репутационный удар
Сегодня суд рассматривал просьбу о смягчении меры пресечения, однако отказался освободить из СИЗО трех фигурантов "кокаинового дела".

"Мой подзащитный не знал, что в коробках находятся какие-либо наркотики. У него не могло быть и мысли, что на территории МИД могут быть какие-либо наркотики, это же просто немыслимо", — сказал адвокат Андрей Шилаев.

По его словам, подзащитного "ввел в заблуждение давний знакомый Ковальчук" (предполагаемый организатор контрабанды наркотиков. — Прим. ред.). Как заявил адвокат, Ковальчук предложил подзащитному забрать кофе из Аргентины и заработать на перепродаже. Однако, когда тот пришел за предполагаемым товаром на базу МИД, его задержали.

"Я не наркоман — у меня есть экспертизы. Я всегда был против наркотиков", — заявил судье один из обвиняемых Владимир Калмыков.

Как отметил адвокат, Калмыков — член партии "Единая Россия" и бывший подводник. Этими фактами защитник аргументировал необходимость перевести его подзащитного из СИЗО под домашний арест.

Спецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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В Германии задержан организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ‍
Другой фигурант, Иштимир Худжамов, заверил, что он и другие обвиняемые сотрудничают со следствием и пытались выманить Андрея Ковальчука в Россию, но тщетно.

Сами фигуранты дела считают случившееся провокацией.

"Как утверждает в своей жалобе адвокат, сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия для возникновения у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют", — огласила материалы дела судья.

"Кокаиновое дело"

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
Обвиняемый по "кокаиновому делу" заявил, что всегда был против наркотиков
В конце прошлого года спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.

Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России. Калмыкову, Худжамову и Али Абянову предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Ковальчука задержали в Германии. Он считает случившееся провокацией и утверждает, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк и бытовые вещи.

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Происшествия
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
deniszasimovich
Улюкаев тоже думал, что в чемодане колбаса...
15:47
12.03.2018
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Лариса Ильина
кто такой глупый? Неужели зарплата сотрудника настолько мала, что ему нужно "подзаработать"... мне всегда казалось, что там работают серьезные люди, а не любители халтурки. Я понимаю, бриллианты... но кофе... при нынешней конкуренции...
16:06
12.03.2018
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