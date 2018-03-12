Фигуранты "кокаинового дела" думали, что везут кофе, заявили адвокаты

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (48)

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина. Архивное фото

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву думали, что в коробках не наркотики, а кофе, заявили их адвокаты в Мосгорсуде.

Сегодня суд рассматривал просьбу о смягчении меры пресечения, однако отказался освободить из СИЗО трех фигурантов "кокаинового дела".

"Мой подзащитный не знал, что в коробках находятся какие-либо наркотики. У него не могло быть и мысли, что на территории МИД могут быть какие-либо наркотики, это же просто немыслимо", — сказал адвокат Андрей Шилаев.

По его словам, подзащитного "ввел в заблуждение давний знакомый Ковальчук" (предполагаемый организатор контрабанды наркотиков. — Прим. ред.). Как заявил адвокат, Ковальчук предложил подзащитному забрать кофе из Аргентины и заработать на перепродаже. Однако, когда тот пришел за предполагаемым товаром на базу МИД, его задержали.

"Я не наркоман — у меня есть экспертизы. Я всегда был против наркотиков", — заявил судье один из обвиняемых Владимир Калмыков.

Как отметил адвокат, Калмыков — член партии "Единая Россия" и бывший подводник. Этими фактами защитник аргументировал необходимость перевести его подзащитного из СИЗО под домашний арест.

Другой фигурант, Иштимир Худжамов, заверил, что он и другие обвиняемые сотрудничают со следствием и пытались выманить Андрея Ковальчука в Россию, но тщетно.

Сами фигуранты дела считают случившееся провокацией.

"Как утверждает в своей жалобе адвокат, сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия для возникновения у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют", — огласила материалы дела судья.

"Кокаиновое дело"

В конце прошлого года спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.

Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России. Калмыкову, Худжамову и Али Абянову предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Ковальчука задержали в Германии. Он считает случившееся провокацией и утверждает, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк и бытовые вещи.