На Урале суд приговорил "черного риэлтора" к шести годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к шести годам колонии Сергея Бойко, который обвинялся в махинациях с жильем в составе организованной группы, сообщает городское УМВД.

По данным полиции, в состав преступной группы, помимо Бойко, входил Максим Бортников, который был её лидером. В настоящее время он находится в розыске.

"Сегодня Кировский районный суд под председательством судьи Кристины Упоровой вынес одному из обвиняемых — Сергею Бойко — приговор, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

УМВД отмечает, что приговор в законную силу не вступил. Следствие полагает, что в течение пяти лет – в период с января 2010 года по декабрь 2015 года, – Бортников и Бойко под предлогом предоставления денежного займа под залог недвижимости завладели жильем нескольких человек. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 26 миллионов рублей, уточняет полиция. На счету злоумышленников — 11 эпизодов, считают следователи.

По версии следствия, мужчины работали под вывеской одного из автоломбардов, расположенных на улице Ферганская. Они подыскивали собственников квартир, которым в связи со сложной жизненной ситуацией были необходимы заемные деньги. Бортников и Бойко вводили в заблуждение потенциальных клиентов и заключали с последними фиктивные договоры займа или залога, при этом лже-риэлторы не намеревались выполнять свои обязательства, полагают следователи.

"На деле они продавали квартиры, принадлежащие "заемщикам", третьим лицам. Вырученные от незаконной реализации имущества денежные средства злоумышленники тратили на личные нужды", — отмечается в сообщении.