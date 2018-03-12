В Подмосковье погиб бейсджампер

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели бейсджампера в подмосковном Авсюнино, его парашют раскрылся не полностью, сообщила в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Восьмого марта 2018 года на территории поселка Авсюнино Орехово-Зуевского района обнаружено тело 22-летнего жителя города Москвы с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту <…> организовано проведение доследственной проверки", — сказала она.

По предварительным данным, трое москвичей, увлекающихся экстремальным видом спорта бейсджампингом, приехали в Авсюнино к радиовышке, чтобы прыгнуть с высоты. Во время падения у одного из экстремалов парашют не раскрылся полностью, так как он слишком поздно дернул за рычаг. Двадцатидвухлетний мужчина сильно ударился о землю и скончался от полученных травм.