В Ставрополе педиатра подозревают в убийстве годовалого ребенка

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врач-педиатр городской детской больницы Ставрополя подозревается в убийстве годовалого мальчика по неосторожности, сообщается в понедельник на сайте СК России.

По данным следствия, в сентябре 2017 года в больницу обратилась женщина с жалобами на здоровье годовалого ребенка. Дежурный врач-педиатр приехала по вызову на дом, осмотрела ребенка, поставила диагноз "ОРВИ: острый ларингит. Стеноз 0-й степени" и назначила лечение. Через два дня мальчик был госпитализирован со стенозом гортани третьей степени и скончался в тот же день.

"Возбуждено уголовное дело в отношении врача-педиатра участкового третьего педиатрического отделения ГБУЗ СК "Городская детская клиническая поликлиника №2 города Ставрополя", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.