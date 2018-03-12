В Ростове-на-Дону арестовали мужчину, напавшего с ножом на прохожих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест мужчины, напавшего с ножом на прохожих и ранившего двух человек, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Вечером в прошлый вторник, 6 марта в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что на проспекте Стачки мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на прохожих. Прибывшая группа захвата обезвредила нападавшего, он был передан сотрудникам полиции. По данным областного СК, 29-летний местный житель в состоянии опьянения ранил ножом двух мужчин, они были госпитализированы.

"Будучи допрошенным следователем в качестве подозреваемого, он пояснил, что потерпевшие являются его давними знакомыми. В ходе возникшего конфликта, причину которого не помнит, он нанес им ножевые ранения. По словам подозреваемого, на момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств, преступления против личности и освободился из мест лишения свободы в апреле 2016 года.