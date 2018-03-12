Юрий Лоза рассказал, кем был юноша, которого загрызли собаки в Подмосковье

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза заявил, что молодой человек, которого загрызли собаки в поселке Курсаково Истринского района, был возлюбленным его племянницы.
"Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное", — написал певец на Facebook.
Лоза также отметил, что всегда был против разведения крупных собак там, где в них нет необходимости, и выразил надежду, что этот случай не будет "спущен на тормозах".
Пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета сообщала, что в Курсаково обнаружили тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в одну из больниц доставили женщину с аналогичными ранами. В СК предположили, что на них напала стая бродячих собак.
Позднее стало известно, что сотрудники специальной организации отловили собак, которые насмерть загрызли мужчину и покусали женщину в Подмосковье. Также поручено активизировать работу с бездомными животными, сообщил руководитель истринской администрации Андрей Дунаев.