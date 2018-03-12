Юрий Лоза рассказал, кем был юноша, которого загрызли собаки в Подмосковье

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза заявил, что молодой человек, которого загрызли собаки в поселке Курсаково Истринского района, был возлюбленным его племянницы.

Он признался, что отказывается верить в произошедшее.

"Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное", — написал певец на Facebook.

Лоза также отметил, что всегда был против разведения крупных собак там, где в них нет необходимости, и выразил надежду, что этот случай не будет "спущен на тормозах".

© Фото : соцсети Молодой человек, которого загрызли собаки в поселке Курсаково Истринского района © Фото : соцсети Молодой человек, которого загрызли собаки в поселке Курсаково Истринского района

Пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета сообщала, что в Курсаково обнаружили тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в одну из больниц доставили женщину с аналогичными ранами. В СК предположили, что на них напала стая бродячих собак.

Позднее стало известно, что сотрудники специальной организации отловили собак, которые насмерть загрызли мужчину и покусали женщину в Подмосковье. Также поручено активизировать работу с бездомными животными, сообщил руководитель истринской администрации Андрей Дунаев.