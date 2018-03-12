В Новосибирске произошел крупный пожар на складе с шинами

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Крупный пожар на шинном складе на площади около 300 квадратных метров тушат пожарные в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании на складе, расположенном по улице Шорная в Заельцовском районе Новосибирска, поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 06.25 (02.25 мск) понедельника.

"На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из металлического ангара идет черный густой дым. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. На месте вызова работают 90 человек, 25 единиц техники", — говорится в сообщении. В ГУМЧС уточнили, что на складе горят шины.

В связи с сильным задымлением близлежащей местности на месте пожара работает химико-радиометрическая лаборатория. Из-за пожара затруднено движение по улице Шорная. Автомобилистам рекомендуется временно объезжать район ЧП.

В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что в связи с пожаром сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Сухарная от улицы Тимирязева до Владимировской в целях общественной безопасности и для обеспечения работы пожарного поезда, который специально подогнали для ликвидации возгорания.