Трехлетняя девочка погибла в Чувашии, провалившись под лед

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла в Чебоксарском районе Чувашии, провалившись под лед, проводится доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, 11 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели трехлетней девочки, проживавшей в деревне Лагери Чебоксарского района. Девочка провалилась под лед в полынью реки Рыкши и скончалась от переохлаждения
"По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится на сайте.
Добавляется, что проверка находится на личном контроле у руководителя следственного управления.