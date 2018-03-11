Трехлетняя девочка погибла в Чувашии, провалившись под лед

Поиски детей, провалившихся под лед на реке. Архивное фото

Поиски детей, провалившихся под лед на реке. Архивное фото

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла в Чебоксарском районе Чувашии, провалившись под лед, проводится доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 11 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели трехлетней девочки, проживавшей в деревне Лагери Чебоксарского района. Девочка провалилась под лед в полынью реки Рыкши и скончалась от переохлаждения

"По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится на сайте.

Добавляется, что проверка находится на личном контроле у руководителя следственного управления.