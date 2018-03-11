КРАСНОДАР, 11 мар — РИА Новости. Жильцов еще одного подъезда краснодарской пятиэтажки, где произошел взрыв газа, расселят для безопасности в процессе демонтажа поврежденных конструкций, сообщил журналистам помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Уточняется, что решение о расселении жильцов третьего подъезда принято городским оперативным штабом по ликвидации последствий взрыва бытового газа, который произошёл в субботу в доме по улице Славянской, 75.

Временное расселение соседнего с пострадавшим четвертым подъездом рекомендовали эксперты для обеспечения безопасности жителей в процессе демонтажа поврежденных конструкций.

"Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций 4 подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома", — сказал Вербицкий со ссылкой на мэра Краснодара Евгения Первышова.

Отмечается, что жильцов 20 квартир — тех, кому нужно временное проживание, разместят в гостинице "Кавказ", им также организуют трёхразовое питание.

По словам Вербицкого, все работы на месте курирует замглавы Краснодара Владислав Ставицкий. По данным городских властей, в третьем подъезде дома будет временно отключена подача газа.

Утром в субботу бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская, пожара после ЧП не произошло. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Было эвакуировано 30 человек. Уточняется, что погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело.