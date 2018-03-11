Под Нижним Новгородом в столкновении с электричкой погиб водитель машины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Электропоезд в Нижегородской области совершил наезд на легковой автомобиль, водитель которого в результате ДТП погиб, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

В пресс-службе уточнили, что ДТП произошло в воскресенье в 13.48 мск на 23 км двухпутного электрифицированного участка Заволжье — Нижний Новгород.

"Произошел наезд пригородного поезда № 6411 на легковой автомобиль KIA Rio. Машинист, увидев выезжающий на переезд автомобиль, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП смертельно травмирован водитель легкового автомобиля", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что поезд отправлен по назначению в 14.00. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.