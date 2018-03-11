Опубликовано видео с места нейтрализации террористов под Саратовом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с места нейтрализации преступников, пытавшихся устроить теракт в Саратовской области.

В ролике продолжительностью чуть более полутора минут видны тела тела двух бандитов с пистолетами в руках, работающие на месте сотрудники ФСБ и, предположительно, самодельное взрывное устройство.

Террористов из законспирированной ячейки ликвидировали в Саратовской области 11 марта. Они пытались скрыться на машине и при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам ФСБ. Завязался бой, в перестрелке боевики получили смертельные ранения.

На месте происшествия силовики нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу, мощность который, по данным экспертов, составила около трех килограммов тротила.