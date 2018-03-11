Под Новосибирском разбился самодельный вертолет, пилот погиб

КРАСНОЯРСК/НОВОСИБИРСК, 11 мар — РИА Новости. Самодельный вертолет разбился в Новосибирской области, пилот погиб, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
По ее словам, в настоящее время Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, выясняются все обстоятельства.
В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что легкомоторный вертолет типа "автожир" разбился на окраине поселка Краснозерское. На земле разрушений нет, так как он упал в поле. Уточняются обстоятельства происшествия.