Под Новосибирском разбился самодельный вертолет, пилот погиб

КРАСНОЯРСК/НОВОСИБИРСК, 11 мар — РИА Новости. Самодельный вертолет разбился в Новосибирской области, пилот погиб, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"Инцидент произошел в 14:10 мск (18:10 по местному времени) в Краснозерском районе области. Потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат типа "автожир", изготовленный кустарным способом. Погиб пилот, он же является и владельцем судна", — сказала Горбунова.

По ее словам, в настоящее время Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, выясняются все обстоятельства.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что легкомоторный вертолет типа "автожир" разбился на окраине поселка Краснозерское. На земле разрушений нет, так как он упал в поле. Уточняются обстоятельства происшествия.