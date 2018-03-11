В Перми на складе теплоизоляционных материалов произошел пожар

ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. Спасатели более двух часов тушили пожар в здании по улице Промышленной в Перми, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
"На локализацию пожара в здании по улице Промышленной понадобилось более двух часов. Пожар был ликвидирован в 9.10 (мск)", — рассказал врио заместителя начальника (по ГПС) Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Поздеев.
По словам спасателя, на момент возникновения пожара внутри находился персонал — 14 человек, все эвакуировались, никто не пострадал. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, для тушения огня было создано три боевых участка. От огня в здании частично обрушились конструкции и кровля.
Проводится проверка на месте пожара, устанавливается его причина.