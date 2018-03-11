Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы, которая связывает полуостров Крым с материковой частью России, приостановлена из-за тумана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУМЧС по республике Крым.

"По данным диспетчерской службы ООО "Морская дирекция", работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по причине недостаточной видимости (туман)", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив.