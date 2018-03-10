В окрестностях Магадана объявили лавинную опасность

МАГАДАН, 10 мар — РИА Новости. Спасатели в субботу объявили лавинную опасность в окрестностях Магадана в связи с потеплением, снегопадами и сильным ветром, которые принес циклон, сообщает Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.

Накануне спасатели распространили экстренное предупреждение о приходе мощного циклона на территорию всей Магаданской области. Он сопровождается метелями и ветром порывами до 30 метров в секунду.

"В окрестностях города Магадана лавиноопасно. Пожарно-спасательный центр Магаданской области предупреждает население, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников", — говорится в сообщении.

Спасатели также рекомендовали жителям воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.