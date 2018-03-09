На даче в Московской области нашли тела супругов и их ребенка

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Тела супругов и их шестилетней дочери нашли на дачном участке в Талдомском районе Подмосковья, предварительная причина смерти — отравление газом, сообщается на сайте регионального главка СК.

"Девятого марта 2018 года утром в доме, расположенном на дачном участке вблизи деревни Шатеево Талдомского района, обнаружены тела супругов и их шестилетней дочери без криминальных признаков смерти. <…> Предварительная причина их смерти — отравление газом", — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что семья приехала на дачу на праздничные выходные из Москвы, порядок в доме не нарушен.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, в ближайшее время к осмотру подключится газовая служба для проверки возможной утечки газа, неисправности газового оборудования или неправильного подключения газового прибора, информирует следствие.