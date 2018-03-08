Из шахты "Комсомольская" в Воркуте эвакуировали всех горняков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар — РИА Новости. Все 118 человек ремонтной смены выведены на поверхность из шахты "Комсомольская" в Воркуте, где было зафиксировано задымление, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Воркутауголь".

"На данный момент вся ремонтная смена выведена на поверхность", — сообщила собеседница агентства.

По информации компании, в 9.35 мск датчики аэрогазового мониторинга шахты "Комсомольская" зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке. Источник задымления находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатировавшиеся выработки. На момент происшествия в шахте находилась ремонтная смена численностью 118 человек. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Как сообщала ранее компания, горные выработки обследуют сотрудники ВГСЧ (МЧС). Газовая обстановка, включая аварийный участок, в норме. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме. Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС.

Шахта "Комсомольская" работает на глубинах порядка 1100 метров и является самой глубокой шахтой России. Предприятие входит в состав компании "Воркутауголь", которая контролирует пять подземных шахт, один угольный разрез общей добычей в 2017 году 8,6 миллиона тонн угля. Компания "Воркутауголь" входит в горнодобывающий дивизион "Северстали".