В Крыму убили семью с малолетним ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. В Крыму задержали жителя Керчи, подозреваемого в убийстве супругов и их четырехлетней дочери, чьи тела нашли в затопленном автомобиле, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Семья из поселка Орджоникидзе под Феодосией 23 февраля уехала из дома на Chevrolet Lanos и пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Спустя почти две недели машину с погибшими нашли в заливе в десяти метрах от берега, на глубине два с половиной метра.

Место, где затонул автомобиль, указал задержанный, который сейчас находится в СИЗО.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, преступники застрелили родителей, а затем столкнули машину с их телами и еще живой девочкой в воду в районе завода "Залив".

Следствие считает мотивом преступления корыстные побуждения — cемья приехала в Керчь для перепродажи автомобиля и взяла с собой крупную сумму.