РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Воронеже полицейские продавали ритуальному агентству сведения об умерших

14:4307.03.2018
(обновлено: 14:45 07.03.2018)
237911
© Depositphotos / photographee.euЖенщины на кладбище. Архивное фотоЖенщины на кладбище. Архивное фото
© Depositphotos / photographee.eu

ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. Двое бывших сотрудников полиции предстанут перед судом за продажу сведений об умерших директору ритуальной фирмы, которая также окажется на скамье подсудимых, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Похороны
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Деньги лопатой: как работает похоронная мафия

В отношении двух бывших сотрудников полиции было возбуждено дело по статье "получение взятки должностным лицом", а 36-летней женщины — директора организации по оказанию ритуальных услуг — по статье "дача взятки должностному лицу". Санкции данных статей предусматривают до 8 лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что директор общества… предложила двум сотрудникам полиции незаконное денежное вознаграждение за систематическое предоставление информации о регистрации фактов смертей в зоне обслуживания должностных лиц для дальнейшего заключения договоров с родственниками умерших лиц об оказании ритуальных услуг. Полицейские согласились с предложением предпринимательницы и систематически предоставляли интересующую ее информацию", — говорится в сообщении СУСК.

За это стражи порядка, как выяснило следствие, получали от женщины деньги "в зависимости от суммы заключенного договора". На предварительном следствии обвиняемые признали вину частично.

Выставка похоронных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Кто больше заплатил, того и могила": похоронный бизнес изнутри

"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Воронежской области, показания свидетелей, протоколы обысков и осмотров, а также иные материалы уголовного дела, оказавшиеся достаточными для утверждения обвинительных заключений и направления уголовных дел в суд для рассмотрения по существу", — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК РФ Матвей Сладких.

В ГУМВД России по Воронежской области по данным фактам была проведена служебная проверка, в результате которой сотрудников уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Мото Циклов
Ничего необычного. Рука руку моет.
14:46
07.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Павел Малев
Медики (особенно скорая) тоже этим грешат!
14:58
07.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена