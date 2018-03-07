В Воронеже полицейские продавали ритуальному агентству сведения об умерших

ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. Двое бывших сотрудников полиции предстанут перед судом за продажу сведений об умерших директору ритуальной фирмы, которая также окажется на скамье подсудимых, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

В отношении двух бывших сотрудников полиции было возбуждено дело по статье "получение взятки должностным лицом", а 36-летней женщины — директора организации по оказанию ритуальных услуг — по статье "дача взятки должностному лицу". Санкции данных статей предусматривают до 8 лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что директор общества… предложила двум сотрудникам полиции незаконное денежное вознаграждение за систематическое предоставление информации о регистрации фактов смертей в зоне обслуживания должностных лиц для дальнейшего заключения договоров с родственниками умерших лиц об оказании ритуальных услуг. Полицейские согласились с предложением предпринимательницы и систематически предоставляли интересующую ее информацию", — говорится в сообщении СУСК.

За это стражи порядка, как выяснило следствие, получали от женщины деньги "в зависимости от суммы заключенного договора". На предварительном следствии обвиняемые признали вину частично.

"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Воронежской области, показания свидетелей, протоколы обысков и осмотров, а также иные материалы уголовного дела, оказавшиеся достаточными для утверждения обвинительных заключений и направления уголовных дел в суд для рассмотрения по существу", — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК РФ Матвей Сладких.

В ГУМВД России по Воронежской области по данным фактам была проведена служебная проверка, в результате которой сотрудников уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.