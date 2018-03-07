В Кемерово мужчина украл 250-килограммовую опору сотовой вышки

КЕМЕРОВО, 7 мар — РИА Новости. Кемеровские полицейские нашли по следам детских санок и задержали местного жителя, подозреваемого в краже опоры телекоммуникационной вышки массой около 250 килограммов, сообщает в среду региональный главк МВД.
"Неизвестный похитил опору телекоммуникационной вышки массой около 250 килограммов. Потерпевший рассказал полицейским, что в вечернее время рабочие не закончили монтаж оборудования и оставили деталь около строительного вагончика, а утром не обнаружили ее на месте", — говорится в сообщении.
Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку следы от детских санок, которые вели к расположенному неподалеку частному дому. Осмотрев двор сотрудники полиции нашли похищенное имущество в подсобном помещении. Как пояснил хозяин жилища, деталь на санках привез его приятель и попросил сохранить до его возвращения.
Возбужденно уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража), санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы. Похищенное имущество возвращено потерпевшему, отметили в полиции.