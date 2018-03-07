СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Ростове-на-Дону

Автомобиль «Мерседес» на улице грода Ростов после срабатывания неустановленного взрывного устройства при открытии водительской двери

Автомобиль «Мерседес» на улице грода Ростов после срабатывания неустановленного взрывного устройства при открытии водительской двери

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и боеприпасов после взрыва в автомобиле в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области.

Как ранее сообщал СК РФ, неустановленная бомба взорвалась в Ростове-на-Дону, когда хозяин автомобиля Mercedes открывал дверь своей машины. Сейчас мужчина находится в больнице.

"Уголовное дело возбуждено по двум статьям – покушение на убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов", — сказал собеседник агентства. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Состояние здоровья пострадавшего не раскрывается в интересах следствия.