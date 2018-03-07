СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и боеприпасов после взрыва в автомобиле в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области.
Как ранее сообщал СК РФ, неустановленная бомба взорвалась в Ростове-на-Дону, когда хозяин автомобиля Mercedes открывал дверь своей машины. Сейчас мужчина находится в больнице.
"Уголовное дело возбуждено по двум статьям – покушение на убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов", — сказал собеседник агентства. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Состояние здоровья пострадавшего не раскрывается в интересах следствия.