В Удмуртии при пожаре в частном доме погибли двое детей

Пожар в Можгинском районе деревне Чумойтло в Удмуртии. 7 марта 2018

Пожар в Можгинском районе деревне Чумойтло в Удмуртии. 7 марта 2018

УФА, 7 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей погибли при пожаре в частном доме в удмуртской деревне, которое произошло из-за короткого замыкания проводки электрического котла, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 7 марта в деревне Чумойтло Можгинского района Удмуртии.

"Загорелся деревянный жилой дом. Когда спасатели потушили возгорание в помещении, нашли тела 39-летней хозяйки дома и двух детей: восьмилетнего мальчика и 13-летней девочки", — сообщает следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ведомство отмечает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки работающего электрического котла, который обогревал дом.