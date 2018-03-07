Почти 30 тысяч жителей Челябинской области остались без электроснабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар – РИА Новости. Почти 30 тысяч жителей города Златоуст Челябинской области остались в среду без электроснабжения из-за поврежденной сильным ветром воздушной линии электропередачи, сообщила пресс-служба ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго".

"В среду утром прохождение по Челябинской области циклона, сопровождающегося сильным порывистым ветром до 25 метров в секунду, стало причиной нарушения работы оборудования электросетевого комплекса … Из-за обрыва грозотроса произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 110 кв "Златоуст – ЗМЗ", без электроснабжения осталась часть Златоуста — около 29 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго" немедленно приступили к осмотру воздушной линии, на месте повреждения сейчас работают три аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники, уточняется в сообщении.

В полную готовность приведены четыре дизель-генератора, в настоящее время 9 тысяч потребителей запитаны по резервным схемах электроснабжения, добавляется в сообщении.

Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, по филиалу "Челябэнерго" объявлен особый режим работы, сообщает пресс-служба. В подразделениях компании приведена в готовность вся высокопроходимая спецтехника, проанализирован запас материалов, необходимых для восстановления, организованы учащенные осмотры оборудования, поясняет компания.

Как уточняет пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Златоусте произошел порыв проводов ЛЭП-110 кВт в районе территории СНТ "Высоковольтник". В результате без электроснабжения остались 170 многоквартирных жилых домов и 11 социально значимых объектов (9 детских садов и 2 школы). Для устранения аварии на место выехали работники "МРСК — Урала" — 4 бригады, всего задействованы 45 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 единица техники.