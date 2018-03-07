Жительница Ямала пыталась вылечить пластырем раненного ножом сожителя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар — РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя, которого она пырнула ножом, а потом пыталась исцелить, наложив на рану пластырь, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент, по данным следователей, произошел в начале января этого года в селе Ныда Надымского района. Молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем и нанесла ему удар ножом в область живота.

"Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резанного ранения с повреждением внутренних органов. После совершения преступления женщина заклеила лейкопластырем рану на теле убитого мужчины и легла спать", — приводят подробности случившегося в ведомстве.

Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по статье "Убийство". В следственном управлении подчеркивают, что уже на стадии предварительного следствия она полностью признала свою вину и активно способствовала раскрытию преступления.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — добавили в СУСК.