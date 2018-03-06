В Нижнем Новгороде допрашивают подозреваемого в "минировании" вокзала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Правоохранители допрашивают мужчину, который во вторник совершил анонимный звонок и сообщил о взрывном устройстве в здании Московского вокзала в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

"Личность звонившего установлена — это житель Богородска. Сейчас его допрашивают правоохранительные органы", — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за анонимного звонка о бомбе во вторник прошла эвакуация пассажиров из здания вокзала. Звонок поступил около 16.00 мск. Прибывшие сотрудники полиции опасных предметов не нашли, движение поездов не прерывалось. Примерно через час вокзал работал в штатном режиме. За анонимный звонок подозреваемому грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.