В Москве суд продлил арест экс-гендиректора издательства "Известия"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 14 июня продлил срок ареста политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова по подозрению в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"По ходатайству следствия суд продлил Галумову срок содержания под стражей до 14 июня", — сказала она.

Галумову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным из открытых источников, Галумов — бывший гендиректор ФГУП "Издательство Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).

В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".