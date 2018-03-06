Суд прекратил дело против жителя Коми, убившего медведицу и медвежонка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Мировой судья Косланского судебного участка Удорского района Коми прекратил уголовное дело в отношении жителя поселка Усогорск, который убил медведицу с медвежонком, после чего выложил в интернет фото, где позировал с отрезанными головами животных, сообщает во вторник пресс-служба республиканской прокуратуры.
Фотографии обнаружили другие охотники, после чего сообщили в прокуратуру, которая после проведения проверки добилась возбуждения уголовного дела по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба".
"Ущерб в размере 240 тысяч рублей, причиненный преступлением, браконьер возместил в полном объеме на стадии расследования. С учетом данного обстоятельства суд по ходатайству обвиняемого… прекратил в отношении него уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры Коми.
Решение суда не вступило в законную силу, информирует ведомство.