Лихач, насмерть сбивший пешехода в Москве, обжаловал приговор

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Защита водителя Александра Ломова, осужденного на два года колонии за гибель пешехода в Москве в конце 2016 года, обжаловала приговор, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Адвокат осужденного подал жалобу на приговор", — сказала она.

Поскольку осужденный еще в ходе следствия признал вину, в жалобе он не может просить об оправдании, только о снижении срока. Максимум по Уголовному кодексу ему грозило до пяти лет заключения.

Потерпевшие тоже были не согласны с приговором, по их мнению, слишком мягким для такого преступления, и обещали обжаловать его. Однако в суд, как сообщила Царева, жалоба от них пока не поступала.

Авария произошла в декабре 2016 года на Бауманской улице: Ломов за рулем спортивного Mercedes насмерть сбил 27-летнего пешехода и бежал, как оказалось впоследствии, в Германию. В августе 2017-го его экстрадировали в Россию.