Источник: в Сургуте при взрыве газа в гаражном боксе пострадал человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мар — РИА Новости. В результате взрыва газа в гаражном боксе в Сургуте пострадал человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

"По предварительной информации, в подвале гаража находились два газовых баллона. Пока неизвестно точно, что там произошло, но случился взрыв. Пострадал хозяин гаража, он доставлен в тяжелом состоянии в больницу", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления МЧС заявили РИА Новости, что информация об инциденте в ведомство пока не поступала.

Местная телекомпания "СургутИнформТВ" со ссылкой на очевидцев сообщила, что пострадавший зашел с сигаретой в гаражный бокс, в результате чего и произошел взрыв. Мужчину, как отмечается, придавили входные ворота, которые вынесла взрывная волна. В настоящий момент он находится в реанимации.