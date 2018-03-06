Бывший врио премьера Дагестана отверг обвинения в свой адрес

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов отвергает обвинения в свой адрес, называя их "политическим заказом", передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.

В результате работы в Дагестане специальной комиссии силовиков из Москвы, призванной оценить "состояние законности" в республике, были вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов. Задержанных привезли в Москву. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Басманный суд Москвы санкционировал арест Гамидова 6 февраля, установив срок ареста до 5 апреля.

"Это чистейший политический заказ, чтоб у меня не было возможности дальше двигаться в нашей республике. То, что произошло, я считаю, что это унижение меня, моей семьи", — сказал Гамидов.

Бывший премьер также отметил, что если бы хотел скрыться, то сделал бы это до своего задержания, поскольку знал о предстоящем обыске и задержании.

"Ваша честь, я второй раз в суде — первый раз в Басманном, второй раз здесь. Не хочу никого обидеть, но я знаю, вы не сможете отпустить меня под домашний арест, потому что у нас Басманный суд не может ошибиться, генерал не может ошибиться, ФСБ не может ошибиться, но в материалах на меня ничего нет", — сказал он, отметив, что "дешевыми докладными обманули президента РФ Владимира Путина".

Гамидов заявил, что в материалах дела в отношении него "ничего нет", добавив, что дело расследуется с 2015 года, но подозрений в отношении него не было и его ни разу не допросили.