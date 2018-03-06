В Волгоградской области подозреваемый в похищении девочки дал показания

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка под Волгоградом, заявил, что девочка сама села в его автомобиль и он не удерживал ее у себя дома, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что 11-летнюю девочку, которую в течение четырех дней разыскивали в городе Камышин Волгоградской области, нашли в квартире взрослого мужчины. По данным СК, ее здоровью ничего не угрожает.

"Задержанный в ходе допроса заявил, что 1 марта в утреннее время увидел потерпевшую, которая находилась на улице одна и плакала. Он остановился, чтобы помочь девочке, после чего потерпевшая якобы сама села в его автомобиль", — говорится в сообщении. По данным СК, мужчина заявил, что не удерживал ребенка у себя дома.

Как сообщили в ведомстве, мужчина жил один, не имел постоянной работы и вел асоциальный образ жизни. Кроме того, у него была задолженность по кредитам на сумму в 318 тысяч рублей. "Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в похищении малолетней девочки в городе Камышине", — подчеркивается в сообщении.