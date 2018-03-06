Директор школы под Челябинском, где подростка ударили ножом, уволилась

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Директор школы в Сосновском районе Челябинской области, где в январе один подросток ударил другого ножом, привлечена к дисциплинарной ответственности, она уволилась по собственному желанию, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала прокуратура, было внесено представление главе Сосновского муниципального района из-за выявленных нарушений требований законодательства о безопасности нахождения детей в школе.
"Директор школы, не обеспечившая безопасных условий нахождения детей в образовательной организации, антитеррористическую и противопожарную защищенность учреждения, привлечена к дисциплинарной ответственности, с ней расторгнуты трудовые отношения (уволилась по собственному желанию)", — говорится в сообщении.
Также за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дисциплинарном порядке наказаны два должностных лица учебного заведения, добавляет прокуратура.
Надзорное ведомство напоминает, что расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами за умышленное причинение легкого вреда здоровью, продолжается.