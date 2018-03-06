Директор школы под Челябинском, где подростка ударили ножом, уволилась

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Директор школы в Сосновском районе Челябинской области, где в январе один подросток ударил другого ножом, привлечена к дисциплинарной ответственности, она уволилась по собственному желанию, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным следствия, днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области 16-летний школьник нанес ножевое ранение своему сверстнику. Как сообщили в школе, пострадавший подросток уже вернулся в учебное учреждение, серьезных травм он не получил.

Как сообщала прокуратура, было внесено представление главе Сосновского муниципального района из-за выявленных нарушений требований законодательства о безопасности нахождения детей в школе.

"Директор школы, не обеспечившая безопасных условий нахождения детей в образовательной организации, антитеррористическую и противопожарную защищенность учреждения, привлечена к дисциплинарной ответственности, с ней расторгнуты трудовые отношения (уволилась по собственному желанию)", — говорится в сообщении.

Также за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дисциплинарном порядке наказаны два должностных лица учебного заведения, добавляет прокуратура.

Кроме того, за отсутствие индивидуальной профилактической работы в школе, ненадлежащего взаимодействия органов и учреждений системы профилактики к дисциплинарной ответственности привлечены председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и начальник управления образования администрации Сосновского района, сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство напоминает, что расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами за умышленное причинение легкого вреда здоровью, продолжается.