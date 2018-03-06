Троих жителей Хабаровского края осудили за убийство таксиста

ХАБАРОВСК, 6 мар — РИА Новости. Хабаровский краевой суд во вторник на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор трём местным жителям за убийство водителя такси и угон его машины, они получили от 16 до 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура края.
"Хабаровский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор троим местным жителям. Они признаны виновными в убийстве и разбое. Суд приговорил троих молодых людей к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 16 до 18 лет 6 месяцев с ограничением свободы от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяце после отбывания наказания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время суда один из соучастников преступления всю вину взял на себя, остальные двое свою причастность к совершению преступлений отрицали. Однако их вина была установлена благодаря тщательному исследованию представленных доказательств, отмечается в сообщении.