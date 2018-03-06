Троих жителей Хабаровского края осудили за убийство таксиста

ХАБАРОВСК, 6 мар — РИА Новости. Хабаровский краевой суд во вторник на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор трём местным жителям за убийство водителя такси и угон его машины, они получили от 16 до 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура края.

В суде установлено, что 8 марта 2017 года трое молодых людей 20, 25 и 27 лет, заранее договорившись между собой, напали на водителя такси. Нападение произошло во время поездки из Хабаровска в село Новокуровку. Осужденные избили таксиста, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина скончался на месте происшествия от тяжелого ушиба головного мозга. Добычей нападавших стал автомобиль, стоимостью 300 тысяч рублей, сотовый телефон и 2,5 тысячи рублей.

"Хабаровский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор троим местным жителям. Они признаны виновными в убийстве и разбое. Суд приговорил троих молодых людей к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 16 до 18 лет 6 месяцев с ограничением свободы от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяце после отбывания наказания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время суда один из соучастников преступления всю вину взял на себя, остальные двое свою причастность к совершению преступлений отрицали. Однако их вина была установлена благодаря тщательному исследованию представленных доказательств, отмечается в сообщении.