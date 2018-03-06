В Красноярском крае потушили пожар в магазине строительных материалов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пожар в магазине строительных материалов потушили в городе Канск Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Ранее на краевом портале оперативной информации 112 сообщалось, что магазин стройматериалов "Мальва" загорелся в городе Канск Красноярского края, пострадавших нет.

"В 04.26 (00.26 мск) 6 марта 2018 года в Канске произошло загорание магазина строительных материалов. В 08.50 (04.50 мск) пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на тушение пожара от МЧС привлекалось 29 человек и девять единиц техники.