СК рассказал подробности инцидента с гранатой в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Три ребенка находились в квартире в Улан-Удэ в момент взрыва противопехотной гранаты, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления СК России по Бурятии Дмитрий Столяров.

Ранее МВД сообщило, что утром в Улан-Удэ в одной из квартир в результате неосторожного обращения взорвалась граната. Один мужчина погиб, еще один получил ранения, его госпитализировали.

По данным следствия, в квартире, где произошел взрыв, проживала женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на вторник она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к ней в гости к застолью пришли два знакомых местных жителя, сообщают в СК.

"Женщина вышла к ним в прихожую и увидела в руках у одного из приятелей гранату. Она успела отойти в зал, и в этот момент раздался взрыв. Один из мужчин от осколочных ранений скончался на месте происшествия, другой – с многочисленными повреждениями находится в лечебном учреждении. Кроме мужчин никто в квартире не пострадал", — сказал Столяров.

По его словам, в ходе осмотра на месте происшествия следователи обнаружили осколки ручной противопехотной гранаты Ф-1. "В домах у мужчин в настоящее время проводятся обыски с целью обнаружения иных взрывчатых веществ и оружия", — добавил собеседник агентства.