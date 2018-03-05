В Свердловской области нашли пропавших в закрытой шахте мужчин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИ Новости. Трое мужчин, пропавших на закрытой шахте на севере Свердловской области, нашлись живыми, рассказал в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, в городе Североуральск трое мужчин, не имеющих постоянного места жительства, 3 марта проникли в закрытую шахту, чтобы найти металлолом. Местные жители потеряли их и обратились в полицию. Были начаты поиски, в которых участвовали сотрудники МВД, МЧС и "Североуральского бокситового рудника".

"К счастью, история закончилась благополучно. В 19.30 по местному времени пропавших обнаружили участковые уполномоченные полиции Североуральска. В ходе поисковых мероприятий, на улице Ватутина возле пятиэтажного жилого дома полицейские заметили и опознали их. Мужчины несли остатки кабеля в пункт приема металлолома. Они живы и здоровы. С собой имели воду и продукты, так как специально спускались в шахту на длительное время. Их доставили в дежурную часть, сейчас опрашивают", — сказал Горелых.

Он добавил, в поисковой операции участвовали несколько десятков человек. По итогам начатой проверки будет принято процессуальное решение.