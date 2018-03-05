В Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мужчины в квартире на юго-западе столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что днем 3 марта в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство".

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичной полиции установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления ранее судимый мужчина 1988 года рождения", — сказала Иванова.

Сейчас задержанный доставлен в следственный отдел для установления обстоятельств случившегося.