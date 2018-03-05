На Урале рассмотрят иск к священнику из-за сравнения Ленина с Гитлером

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 2 апреля начнет рассматривать иск к священнику, который подал местный общественник, оскорбившимся сравнением Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, прозвучавшим в выступлении священнослужителя, сообщила в понедельник РИА Новости представитель инстанции.

"Рассмотрение состоится 2 апреля в 11.00", — сказала представитель суда.

По информации издания "МК-Урал", заявителем является председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области "Защитники Отечества" Николай Рябчевский. Он обратился в суд с иском к настоятелю екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко. Речь идет о сравнении Ленина и Гитлера, которое священник сделал, отвечая на вопрос о переименовании городов и улиц, названных в честь советских деятелей.