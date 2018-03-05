В Калининградской области водолазы ищут провалившегося под лед ребенка

КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Водолазы калининградского поисково-спасательного отряда ищут провалившегося под лед ребенка на реке Преголи, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Он отметил, что вечером в воскресенье поступило сообщение о том, что на реке Преголи в городе Гвардейске под лед провалился ребенок. Для поисков были привлечены восемь человек и три единицы техники.

"Спасатели МЧС совершили три погружения, обследовано 3 тысячи квадратных метров. Ребенка 2011 года рождения пока не нашли", — сообщил Баранов.

Следственное управление СК по области начало доследственную проверку по факту исчезновения мальчика. По предварительным данным, 4 марта трое детей играли на льду реки возле промоины. В какой-то момент лед проломился, и мальчик оказался в воде. Очевидцем инцидента стал житель Гвардейска, который, заметив тонущего ребенка, попытался его спасти, но его усилия не увенчались успехом.

В понедельник по заявке сотрудников полиции Гвардейского ОВД спасатели калининградского поисково-спасательного отряда начали поисковые водолазные работы на реке Преголи.