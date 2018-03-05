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Происшествия

Не дошла до школы: под Волгоградом нашли пропавшую девочку

15:5105.03.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полицииСотрудники полиции
© РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости. Школьницу, пропавшую в первый день календарной весны в городе Камышин Волгоградской области, нашли через четыре дня живой в квартире у 58-летнего мужчины, который, по версии следствия, раньше работал в магазине ее родителей.

Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Следователи рассказали детали дела о похищении девочки под Волгоградом

Не дошла до школы

По данным СК РФ по Волгоградской области, утром в 1 марта 2018 года 11-летняя девочка отправилась на занятия в школу, которая располагается в 150 метрах от ее дома. Однако до учебного учреждения она не дошла.

"В дневное время родители и друзья школьницы стали звонить ей на сотовый телефон, но к этому моменту он уже был отключен. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители ребенка обратились в правоохранительные органы", — говорилось в сообщении СУСК РФ по региону.

Следователи установили, что ранее девочка из дома никогда не уходила и характеризовалась положительно. Второго марта следственным отделом по городу Камышин следственного управления СК РФ по области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Работа полиции. архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Под Волгоградом задержали мужчину, который удерживал школьницу у себя дома

Были распространены ориентировки, согласно которым девочка с карими глазами и темно-русыми волосами ниже плеч, ростом 165 сантиметров, была одета в синюю куртку с серыми рукавами, белую шапку с рисунком и светлый шарф с серыми полосками. В поисках школьницы были задействованы силы областных управлений МЧС, Росгвардии, кроме того, привлечены волонтеры.

Представился сотрудником полиции

Начиная с момента поступления заявления, поисковые группы с применением служебных собак обследовали прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону, опрашивали возможных свидетелей и очевидцев. В мероприятиях было задействовано порядка 500 сотрудников и представителей общественности, сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону.

Благодаря непрерывной работе поисковых групп, которые работали на протяжении четырех дней, девочку удалось обнаружить живой и, по предварительным данным, невредимой. В понедельник в ходе поквартирного обхода микрорайона сотрудники полиции позвонили в одну из квартир.

"Увидев людей в форме, мужчина попытался тут же закрыть дверь, но в этот момент в прихожую вышла девочка. Она сказала полицейским, что, вероятно, они ищут именно её", — сообщила пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.

Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Волгоградской области нашли школьницу, пропавшую четыре дня назад

Следователи провели беседу с девочкой и узнали, что по дороге в школу к ней подошел незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что "она задержана".

"Неизвестный привел ее в квартиру, где удерживал в течение четырех суток. По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось", — рассказали в СК РФ.

Задержанного по подозрению в похищении ребенка 58-летнего гражданина в настоящее время допрашивают следователи СУСК РФ по Волгоградской области. Установлено, что ранее он работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки. Мотивы и обстоятельства преступления будут установлены в рамках расследования.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Багрий
Вероятно родители кинули работника, а он решил так отомстить...
16:16
05.03.2018
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samkin.dmitr
Мотив явно не сексуально-перверсивный, раз девочка цела и не испугана.
17:03
05.03.2018
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