Стали известны подробности о трех пропавших в шахте в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Мужчины, пропавшие на закрытой шахте на севере Свердловской области, по предварительным данным, отправились туда за металлоломом, сообщил РИА Новости официальный представитель "Североуральского бокситового рудника" (СУБР) Роман Лукичев.

Как сообщалось ранее, 3 марта на неэксплуатируемую шахту СУБРа в городе Североуральск проникли трое мужчин. Они до сих пор не вернулись. Силами МЧС и предприятия началась поисковая операция.

"По предварительным данным, три человека с целью незаконного сбора лома несанкционированно, взломав ограждающие конструкции и пробив бетонный пол, проникли на территорию законсервированного вентиляционного ствола выведенной из эксплуатации и, соответственно, не охраняемой шахты. В настоящий момент совместными силами МЧС и СУБРа идет их поиск. Предприятие оказывает спасателям все необходимое содействие", — сказал Лукичев.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что утром в понедельник в отдел полиции Североуральска с просьбой найти пропавших обратились местные жители. По его словам, сыщики угрозыска оперативно установили личности мужчин – ими оказались ранее судимые и не имевшие постоянного места жительства граждане 1978 и 1983 года рождения, а также их несудимый товарищ 1968 года рождения.

По информации Горелых, они жили в теплушке в частном секторе, промышляя добычей лома цветмета на этой шахте. Он подчеркнул, что в поисках кроме работников СУБР, МЧС и специалистов военизированного горноспасательного отряда участвуют сотрудники полиции Североуральска.