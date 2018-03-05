В Москве задержали двух женщин при продаже девушки в секс-рабство

В Москве следователями СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых в попытке продажи девушки в сексуальное рабство

В Москве следователями СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых в попытке продажи девушки в сексуальное рабство

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Две женщины задержаны в аэропорту Домодедово при попытке продажи 18-летней девушки в сексуальное рабство в одну из стран Ближнего Востоке за 1,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В аэропорту Домодедово в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух женщин в возрасте 22 и 19 лет, подозреваемых в продаже 18-летней девушки с целью сексуальной эксплуатации в одной из стран Ближнего Востока. Злоумышленницы были задержаны в момент передачи денежных средств в сумме 1,5 миллиона рублей", — приводятся слова Волк в публикации на сайте министерства.

Оперативники установили, что фигурантки через закрытые группы в интернете подыскивали состоятельных клиентов за пределами РФ для продажи им молодых женщин. Возбуждено дело по статье 127.1 (Торговля людьми), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время женщины арестованы, проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов, добавили в МВД.

Как сообщили в Telegram-канале СК РФ, одной из обвиняемых в попытке продажи девушки является финалистка конкурса "Миссис Россия 2017". "Одна из обвиняемых в попытке продажи девушки в сексуальное рабство в аэропорту Домодедово оказалась финалисткой конкурса красоты "Миссис Россия 2017", — говорится в сообщении.