В Брянской области будут судить мужчину, упавшего с избранницей на руках

БРЯНСК, 5 мар — РИА Новости. Житель Брянской области, который упал на лестнице вместе с избранницей на руках, пойдет под суд за смерть женщины, сообщило СУСК РФ по региону.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Свердлова города Клинцы.

"По версии следствия, мужчина поднял на руки сожительницу и стал спускаться с ней по лестнице. В результате вместе со своей избранницей он упал на лестничный пролет. При падении женщина получила травму головы, от которой спустя два дня скончалась в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в "причинении смерти по неосторожности", дело будет рассмотрено в суде.