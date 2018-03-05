Слушание по иску Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли пройдет 27 марта

СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. Суд 27 марта проведет слушание по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), сообщили РИА Новости в Краснодарском краевом суде.

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.

"Слушание по иску Дерипаски О. В. к Вашукевич А., Кириллову А. С. о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда состоится в Краснодарском краевом суде 27 марта, в 11-00", — заявили в суде.

В конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.