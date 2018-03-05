СК назвал вероятную причину пожара под Псковом, где погибли двое детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Причиной пожара в частном доме в Псковской области, где погибли двое детей, могла стать неисправность печного оборудования, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.

В воскресенье, 4 марта два ребенка в возрасте двух и четырех лет погибли во время пожара в деревне Песчивка Псковской области. Как отмечал СК РФ, дети в момент пожара находились дома без присмотра взрослых.

"По одной из версий, причиной пожара стала неисправность печного оборудования", — говорится в сообщении.

Сотрудники Опочецкого межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.