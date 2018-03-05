В Уфе осудили боевика, воевавшего в Сирии

УФА, 5 мар – РИА Новости. Уфимский суд приговорил к более девяти годам лишения свободы местного жителя, который три года воевал в Сирии на стороне террористов, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.
Ведомство поясняет, что Бахтгареев был задержан силовиками в мае 2017 года, когда прибыл в Уфу.
"Октябрьским районным судом Уфы 30-летний мужчина приговорен к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В ходе проведенных следственных действий Бахтгареев свою вину признал в полном объеме. Решение суда вступило в силу", — говорится в сообщении.
*Террористические организации, запрещенные в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>