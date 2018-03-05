НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Государственный обвинитель в понедельник предложил Новосибирскому областному суду приговорить 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин, к пожизненному лишению свободы, сообщает в понедельник прокуратура Новосибирской области.

Как ранее сообщил СК, суд присяжных 28 февраля признал 52-летнего жителя Новосибирска Евгения Чуплинского виновным в убийстве 19 женщин. По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого, он для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК. Эксперты признали мужчину вменяемым.

"Сегодня, государственный обвинитель предложил областному суду признать Евгения Чуплинского виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "убийство двух и более лиц". Обвинение просило суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении. Оглашение приговора суда состоится 6 марта.

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области отметили, что в рамках расследования уголовного дела был выполнен целый комплекс следственных действий по проверке причастности Чуплинского к совершению каждого преступления: проведены 12 обысков по местам его жительства и пребывания, с участием обвиняемого выполнена 21 проверка показаний на месте, допрошены 200 свидетелей, назначен и проведен ряд особо сложных экспертиз.

Серия убийств женщин, приписываемых некоторыми СМИ "маньяку-сатанисту", началась в Новосибирске в 1998 году. С того момента по 2006 год были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Позже удалось доказать причастность Чуплинского еще к двум убийствам. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства "носили демонстративный характер". Было известно, что как минимум некоторые из убитых были проститутками. Расследование дела приостанавливалось, но было возобновлено.