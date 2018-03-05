МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Количество погибших в авиационных катастрофах на территории России в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 80%, а пострадавших при них — на 74%, сообщает Центр "Антистихия".

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ и МЧС Республики Татарстан В МВД отметили снижение числа погибших в ДТП с автобусами

"Количество погибших в авиационных катастрофах за 11 месяцев 2017 года составило 34 человека и уменьшилось на 76,71% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (146 человек) и ниже уровня среднемноголетних значений на 73,64% (129 человек)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что число пострадавших в результате авиакатастроф за этот период снизилось на 74% (соответственно, 43 и 166 человек в 2017 и 2016 году). Среднемноголетний показатель при этом уменьшился на 57% (100 человек).

По данным Центра "Антистихия", больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше — в Дальневосточном и Южном ФО (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском ФО (40%).

Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 "Бекас", Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.