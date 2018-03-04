Под Костромой обрушилось здание транспортного предприятия

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Четыре автобуса и один микроавтобус повреждены при обрушении здания автотранспортного предприятия на площади 700 квадратных метров в городе Нея Костромской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В результате обрушения здания АТП (автотранспортное предприятие) на площади 700 квадратных метров пострадали четыре автобуса марки ПАЗ и один микроавтобус "Газель", — сказал собеседник агентства.

По его словам, люди в результате ЧП не пострадали.