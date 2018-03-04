В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и снегоуборщиком

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при столкновении пассажирского автобуса со снегоуборочной машиной на федеральной трассе М-2 в Чеховском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"На 76-м километре трассы М-2 произошло ДТП с участием рейсового автобуса и снегоуборочной машины. Предварительно пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.